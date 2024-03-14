ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента РФ

В ЦИК 14 марта заявили о полной готовности избирательной системы России к выборам. Принять в них участие досрочно уже смогли почти 2, 5 млн человек, еще 5 млн собираются голосовать онлайн, поэтому особое внимание уделили кибербезопасности.