Педагог Май: родители готовят детей к ЕГЭ с первого класса

Эксперт в области детского развития Марина Май в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что готовить ребенка к ЕГЭ с первого класса бессмысленно и вредно, если речь идет о бесконечных репетиторах и натаскивании, поскольку это убивает самостоятельность и любовь к учебе.