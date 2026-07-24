Педагог Май: родители готовят детей к ЕГЭ с первого класса

Эксперт в области детского развития Марина Май в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что готовить ребенка к ЕГЭ с первого класса бессмысленно и вредно, если речь идет о бесконечных репетиторах и натаскивании, поскольку это убивает самостоятельность и любовь к учебе.
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