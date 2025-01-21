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Контракт на энергетические убытки: Ближний Восток не смог дать Индии то, что давала Россия

Контракт на энергетические убытки: Ближний Восток не смог дать Индии то, что давала Россия

После введения недавних масштабных санкций США против российской нефти, танкеров и страховщиков, компаний-экспортеров, индийские неблагонадежные партнеры отечественного сырья буквально бросились по миру в поисках «альтернативы».

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