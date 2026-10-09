В Шацке выявили нарушения при хранении мусора

На территории временного хранения ТБО в Шацке нашли мебель и строительный мусор.В Шацке на одной из территорий временного хранения твердых бытовых отходов складировали мебель, остатки ремонта и другие виды мусора, не предназначенные для контейнеров ТКО.
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