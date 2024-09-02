Школа слишком зацикливается на оценках и перестает видеть в ребенке главное — личность

﻿﻿Долго обсуждаемые изменения в ЕГЭ и ЕГЭ становятся ближе к реальности. Проблема решена правильно. Прежде чем внести в Госдуму законопроект о реформе ЕГЭ, мы проконсультировались с профессиональным сообществом.