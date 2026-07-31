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Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»

Андрей Лангович получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между « Ростовом » и «Родиной» (4:2).

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