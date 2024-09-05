В Алматы перекроют съезды развязки на Рыскулова

В южной столице в связи с ремонтом на время перекроют съезды развязки на Рыскулова. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 23:00 5 сентября до 11:00 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде с проспекта Рыскулова на улицу Жансугурова и северный съезд с улицы Жансугурова на проспект Рыскулова.