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В Алматы перекроют съезды развязки на Рыскулова

В Алматы перекроют съезды развязки на Рыскулова

В южной столице в связи с ремонтом на время перекроют съезды развязки на Рыскулова. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 23:00 5 сентября до 11:00 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде с проспекта Рыскулова на улицу Жансугурова и северный съезд с улицы Жансугурова на проспект Рыскулова.

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