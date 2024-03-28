Татьяна Монтян: Гончаренко снова поменял папика?

Нардеп-порошенковец и самый большой поц Одессы Алексей Гончаренко по сути обвинил своих соратников и однопартийцев во главе с Порошенко в «антиукраинских взглядах» за их попытки разгонять зраду о нелегитимности правления Зеленского после истечения срока его пятилетних полномочий.
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