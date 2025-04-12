Политика как он...
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Политика как она есть

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В Белом доме заменили портрет Обамы на картину со сценой покушения на Трампа

В Белом доме заменили портрет Обамы на картину со сценой покушения на Трампа

Замглавы американской администрации Дэн Скавино заявил в своем аккаунте в соцсети X, что в Белом доме заменили портрет бывшего президента Барака Обамы на картину со сценой покушения на действующего американского президента Дональда Трампа.

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