В Белом доме заменили портрет Обамы на картину со сценой покушения на Трампа

Замглавы американской администрации Дэн Скавино заявил в своем аккаунте в соцсети X, что в Белом доме заменили портрет бывшего президента Барака Обамы на картину со сценой покушения на действующего американского президента Дональда Трампа.
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