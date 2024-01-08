В миллеровском казачьем техникуме прошел новогодний турнир по настольному теннису

Эстафету соревнований в рамках спортивного предновогоднего фестиваля Миллеровского района в студенческом спортивном клубе «Пересвет» Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума приняли теннисисты.
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