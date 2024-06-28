Немецкий бизнесмен Дотком назвал оговорку Байдена на дебатах позором

Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал позором для Демократической партии оговорку действующего президента США Джо Байдена о сестрах, насилующих других женщин.
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