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Немецкий бизнесмен Дотком назвал оговорку Байдена на дебатах позором

Немецкий бизнесмен Дотком назвал оговорку Байдена на дебатах позором

Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал позором для Демократической партии оговорку действующего президента США Джо Байдена о сестрах, насилующих других женщин.

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