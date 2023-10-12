Воронцов обвинил США в создании препятствий для диалога членов ООН

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 12 октября заявил, что США в качестве страны-хозяйки штаб-квартиры ООН недобросовестно создают дополнительные препятствия для развития диалога между государствами-членами международной организации.