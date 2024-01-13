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Военное обозрение

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Новая тактика утреннего удара ВС РФ: Ракеты Х-101 в первом эшелоне более часа «кружили» над западной Украиной

Новая тактика утреннего удара ВС РФ: Ракеты Х-101 в первом эшелоне более часа «кружили» над западной Украиной

Утренний удар ВС РФ по военным целям на Украине стал не только самым массированным в этом году, но и уникальным по тактике применения средств поражения.

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