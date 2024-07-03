В среду Петербург накроет обложной дождь

Он будет наблюдаться в первой половине дня В среду, 3 июля, в Петербурге большую часть дня будет наблюдаться обложной дождь, который приносит пониженное давление и серия атмосферных волн, поднимающихся с юга.
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