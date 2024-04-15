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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наиль Якупов: «Я никогда не мечтал об НХЛ – у нас ее не показывали. Вот Суперлига – это топ было для нас. С НХЛ много факторов. Сам головой не был готов»

Нападающий был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ-2012. – У меня не было такого, я не мечтал об НХЛ никогда.

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