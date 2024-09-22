Как нейросистемы помогут предотвратить финансовые преступления? Мила ЯкобссонЧлен Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что банкам необходимо внедрять системы искусственного интеллекта для выявления подозрительной активности и защиты граждан от мошенников.
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