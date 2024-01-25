Сразу все понятно: какой признак после 40 лет «кричит» о наличии рака

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лина любимцева

К этим врачам только попади..."с раком"... ЗАЛЕЧАТ ТАК, ЧТО СДОХНЕШЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО!! Меня в 36 лет так залечили "от рака", пятый угол искала. Худая стала, грудь в девках была 3 размер, а после их лечения,"нулевой" бюстгальтер болтался на мне ..Затаскали меня по клиникам... и процедурам... Я уже деньги себе на похороны стала откладывать втайне ото всех домашних... И знаете, что я сделала? А ПОСЛАЛА ЭТИХ ВРАЧЕЙ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ, перестала к ним ходить и "лечиться". А когда приходили, типа, "где вы делись" - выгоняла и посылала... и вот жива до сих пор, никакого рака нет и в помине, и мне сегодня уже 70 лет... Я НЕ ВЕРЮ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ВРАЧАМ. И не хожу к ним "на прием"!! ....НО НЕДАВНО позвонили по городскому телефону и сказали: "Почему вы не приходите?".. "А что я у вас там забыла?,- спрашиваю я... "Так вы у нас состоите на учете после инфаркта"!... Ё-МОЁ!! КАКОЙ ИНФАРКТ? ЧЕРТ ВАС ПОДЕРИ?!! Никакого инфаркта у меня НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ! И ни на каком учете с ним я у вас я не состою!... Вы представляете, что вытворяют эти "врачи"?!! Они может уже написали, что я психбольная и состою у них "на учете"?!! Это они пишут в моей электронной карте (я прививки делала от ковида и от гриппа - это делаю, поэтому и карта есть), а пишут они это все чтобы деньги со страховой компании выкачивать. "За услуги", которых не было... ЖУЛИКИ-МОШЕННИКИ!! Вот такие у нас врачи... ТАКОЕ ПРО ВАС РАССКАЖУТ - держи рот открытым и выдыхай медленно...