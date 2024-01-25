Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Зачем России завоевывать европу, свое исконно , законное вернуть бы для начала, то что по праву принадлежит России. А...Открыл глаза Запа...
  • Галина Друзина
    Русская нация самая чисто плотная нация на свете!У нас так принято...
  • Svetlana Kuzmina
    Ой, напугали... Это пусть ЕС переживает по поводу газа. Россия найдёт куда этот газ направить, а Украине без денег за...«Контракт истекае...

Сразу все понятно: какой признак после 40 лет «кричит» о наличии рака

Сразу все понятно: какой признак после 40 лет «кричит» о наличии рака

Резкая потеря веса после 40 лет может быть признаком наличия онкологического заболевания. Об этом сообщает The Journal of the American Medical Association.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
К этим врачам только попади...&quot;с раком&quot;... ЗАЛЕЧАТ ТАК, ЧТО СДОХНЕШЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО!! Меня в 36 лет так залечили &quot;от рака&quot;, пятый угол искала. Худая стала, грудь в девках была 3 размер, а после их лечения,&quot;нулевой&quot; бюстгальтер болтался на мне  ..Затаскали меня по клиникам... и процедурам... Я уже деньги себе на похороны стала откладывать втайне ото всех домашних...  И знаете, что я сделала? А ПОСЛАЛА ЭТИХ ВРАЧЕЙ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ, перестала к ним ходить и &quot;лечиться&quot;. А когда приходили, типа, &quot;где вы делись&quot; - выгоняла и посылала... и вот жива до сих пор, никакого рака нет и в помине, и мне сегодня  уже 70 лет... Я НЕ ВЕРЮ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ВРАЧАМ. И не хожу к ним &quot;на прием&quot;!! ....НО НЕДАВНО позвонили по городскому телефону и сказали: &quot;Почему вы не приходите?&quot;.. &quot;А что я у вас там забыла?,- спрашиваю я... &quot;Так вы у нас состоите на учете после инфаркта&quot;!... Ё-МОЁ!! КАКОЙ ИНФАРКТ? ЧЕРТ ВАС ПОДЕРИ?!! Никакого инфаркта у меня НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ! И ни на каком учете с ним я у вас я не состою!... Вы представляете, что вытворяют эти &quot;врачи&quot;?!! Они может уже написали, что я психбольная и состою у них &quot;на учете&quot;?!! Это они пишут в моей  электронной карте (я прививки делала от ковида и от гриппа - это делаю, поэтому и карта есть), а пишут они это все чтобы деньги со страховой компании  выкачивать. &quot;За услуги&quot;, которых не было... ЖУЛИКИ-МОШЕННИКИ!! Вот такие у нас врачи... ТАКОЕ ПРО ВАС РАССКАЖУТ - держи рот открытым и выдыхай медленно...
Ответить
15 час.
LL
Laura Lavrova
Была похожая ситуация. Врачи в Европе лечат тоже подобными способами. Давно не хожу к врачам.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх