Гендиректор турфирмы Арутюнов: в странах Африки нужны таблетки от малярии

Перед поездкой в экзотическую страну важно выяснить, какие прививки необходимо сделать. К примеру, раньше перед путешествием в Зимбабве советовали вакцинироваться от малярии, сегодня же для защиты от этой болезни достаточно иметь таблетки, рассказал НСН гендиректор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.
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