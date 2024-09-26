Гендиректор турфирмы Арутюнов: в странах Африки нужны таблетки от малярии

Перед поездкой в экзотическую страну важно выяснить, какие прививки необходимо сделать. К примеру, раньше перед путешествием в Зимбабве советовали вакцинироваться от малярии, сегодня же для защиты от этой болезни достаточно иметь таблетки, рассказал НСН гендиректор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.