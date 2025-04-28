Снова! Бастрыкин в очередной раз затребовал доклад по стаям бродячих собак в Краснодаре

Как сообщили в Информационном центре Следкома России, на этот раз глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить данные результатов проверки, поскольку жители поселка Калинино сообщают о непринятии мер по отлову бродячих собак.
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