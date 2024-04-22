ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я оглянулся и увидел спины убегающих «друзей»…

Я оглянулся и увидел спины убегающих «друзей»…

Эта история произошла в 1990-е годы – время свободы, походов, дружеских посиделок и дискотек. Собственно, на дискотеке все и случилось.

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Комментарии
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Вера Федорова
&quot;...Она не танцует, вали отсюда...&quot; &quot;можно было бы и повежливее ответить&quot; Что значит &quot;ОНА не танцует&quot;? И что значит &quot;ответить&quot;? Он, вообще, не должен был за неё решать, танцевать ей или нет.  И у него никто ничего не может спрашивать, чтобы ему &quot;отвечать&quot; за неё. Обычный будущий мужлан. Неужели девушка этого не видит...Петухом прокукарекал, а как до дела дошло- в кусты. Ну, а по сути ситуации...да, жизнь-она такая. Понять, кто твой друг, а кто &quot;и не друг и не враг, а -так&quot;, порой, требуется очень много времени.
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14 час.
Майя Maja
Сколько из -за таких дурных распальцовок ребят погибло в 90=е. Глупо, пошло жили. Хорошо в данном случает &quot;все по жизни&quot; встало правильно.
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8 час.
radiofree RF
Имея таких друзей и врагов не надо!
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6 час.

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