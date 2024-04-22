Я оглянулся и увидел спины убегающих «друзей»…

Вера Федорова

"...Она не танцует, вали отсюда..." "можно было бы и повежливее ответить" Что значит "ОНА не танцует"? И что значит "ответить"? Он, вообще, не должен был за неё решать, танцевать ей или нет. И у него никто ничего не может спрашивать, чтобы ему "отвечать" за неё. Обычный будущий мужлан. Неужели девушка этого не видит...Петухом прокукарекал, а как до дела дошло- в кусты. Ну, а по сути ситуации...да, жизнь-она такая. Понять, кто твой друг, а кто "и не друг и не враг, а -так", порой, требуется очень много времени.