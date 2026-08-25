Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленский музей получил «Капсулу памяти» с посланием потомкам от ветерана ВОВ

Смоленский музей получил «Капсулу памяти» с посланием потомкам от ветерана ВОВ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: «Даём слово сохранить эту правду и передать её без искажений» В сквере Памяти героев в центре Смоленска состоялась военно-патриотическая акция «Послание Победителей: связь поколений 1945-2045», в рамках которой в музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

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