Смоленский музей получил «Капсулу памяти» с посланием потомкам от ветерана ВОВ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: «Даём слово сохранить эту правду и передать её без искажений» В сквере Памяти героев в центре Смоленска состоялась военно-патриотическая акция «Послание Победителей: связь поколений 1945-2045», в рамках которой в музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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