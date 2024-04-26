ТАСС: в деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды

Следствие устанавливает причастность замминистра обороны РФ Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к другим предполагаемым должностным преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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