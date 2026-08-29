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Тульские новости

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Роспотребнадзор Тульской области дал рекомендации по выбору и хранению картофеля

Роспотребнадзор Тульской области дал рекомендации по выбору и хранению картофеля

Картофель богат витаминами группы В, D, E, H и K, а также калием, железом, кальцием и магнием. Регулярное употребление положительно влияет на нервную систему, работу мозга и память.

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