Роспотребнадзор Тульской области дал рекомендации по выбору и хранению картофеля

Картофель богат витаминами группы В, D, E, H и K, а также калием, железом, кальцием и магнием. Регулярное употребление положительно влияет на нервную систему, работу мозга и память.
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