Тренер "Локомотива" Галактионов заявил о возникшей в команде нервозности

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов взял на себя ответственность за череду неудач, через которую проходит команда.
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