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Царьград

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Норвегия арестовала русское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. В России отреагировали: "Дешёвая попытка…"

Норвегия арестовала русское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. В России отреагировали: "Дешёвая попытка…"

Норвегия выкинула странный фортель, арестовав на Шпицбергене русское судно "Профессор Молчанов". В России это назвали "дешёвой попыткой" потомков викингов "заработать популярность у западных партнёров".

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