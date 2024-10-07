Судно со снарядами НАТО взорвалось и ушло на дно: Карта специальной военной операции на Украине на 7 октября 2024 года Юлия СоколоваМинистерство обороны России объявило об успешном ракетном ударе по морскому контейнеровозу, который был уничтожен в порту «Южный» в Одесской области.