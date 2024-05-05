Тулси Габбард: за студенческими волнениями стоит Сорос, и его цель — разрушить США изнутри

На фоне не стихающих в США студенческих волнений, стало известно о распространении в студгородках «правил для радикалов» и прочих экстремистских методичек по нарушению закона и идеологической обработке людей.
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