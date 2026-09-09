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МОСИНФОРМ

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На обновленной олимпийской велотрассе в Крылатском ежедневно тренируются около 1 тыс. велосипедистов

На обновленной олимпийской велотрассе в Крылатском ежедневно тренируются около 1 тыс. велосипедистов

После масштабного восстановления олимпийская велотрасса в «Крылатских холмах», которая является одним из объектов наследия Олимпиады-80, вернулась в число самых востребованных спортивных объектов столицы.

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