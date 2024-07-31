Проведено заседание Общественного штаба по мониторингу единого дня голосования 8 сентября 2024 года

Участники собрания обсудили актуальные вопросы избирательной кампании и процесс выдвижения кандидатов на выборы депутатов городской думы Салехарда, а также городских дум Ноябрьска и Лабытнанги, в дополнение к выборам депутата Тюменской областной думы по Муравленковскому одномандатному округу №3.