Проведено заседание Общественного штаба по мониторингу единого дня голосования 8 сентября 2024 года

Участники собрания обсудили актуальные вопросы избирательной кампании и процесс выдвижения кандидатов на выборы депутатов городской думы Салехарда, а также городских дум Ноябрьска и Лабытнанги, в дополнение к выборам депутата Тюменской областной думы по Муравленковскому одномандатному округу №3.
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