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Царьград

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В России стартовали продажи гибридного кроссовера Toyota Corolla Cross

В России стартовали продажи гибридного кроссовера Toyota Corolla Cross

Кроссовер привезли по параллельному импорту. Теперь его можно купить не только по предзаказу. Рассказываем о ценах на это авто, комплектации и впечатлениях покупателей.

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