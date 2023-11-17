«Технодинамика» подтвердила лидерство среди спортивных команд Ростеха

Фото: «Технодинамика» По итогам финала Корпоративных игр в Сочи сборная холдинга «Технодинамика» Ростеха заняла первое место в общекомандном годовом рейтинге Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» среди компаний Госкорпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии