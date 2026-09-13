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Аргументы недели

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Ядерная рулетка: к чему готовятся украинские военные у реакторов Чернобыля?

Ядерная рулетка: к чему готовятся украинские военные у реакторов Чернобыля?

Сообщения российских силовиков о передвижении украинских войск в зоне Чернобыльской АЭС звучат как тревожный сигнал, игнорировать который было бы крайне опасно.

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