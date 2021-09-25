Мацеревич: Причиной крушения ТУ-154М под Смоленском были два взрыва

По словам главы Смоленской подкомиссии, польские спецслужбы по указанию коалиционного правительства Гражданской платформы и Польской крестьянской партии передавали РФ всю информацию, поступавшую от её граждан, которые пытались донести правду о произошедшем СмоленскеПо словам главы Смоленской подкомиссии, польские спецслужбы по указанию коалиционного правительства Гражданской платформы и Польской крестьянской партии передавали РФ всю информацию, поступавшую от её граждан, которые пытались донести правду о произошедшем Смоленске.