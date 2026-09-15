Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему дует из-под окна: скрытая причина, о которой молчат установщики

Почему дует из-под окна: скрытая причина, о которой молчат установщики

С проблемой холодных подоконников и ощутимого сквозняка из-под окна сталкиваются очень многие. Причём зачастую это происходит даже в тех случаях, когда установлены дорогие многокамерные стеклопакеты и качественные рамы.

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