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СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию

СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе.

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