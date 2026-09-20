Как беспилотники шли на Москву: волнами в три группы, первые были пустыми

По данным источника, налет планировался противником месяц. Это можно понять по тому факту, что начиная с сентября армия киевского режима практически в ежедневном режиме отправляла на столицу группы беспилотников – так шло прощупывание позиций ПВО и их истощение.
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