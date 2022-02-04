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34-летний Луис Адриано и «Антальяспор» подписали контракт на 1,5 года

«Антальяспор» объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано. Турецкий клуб заключил с 34-летним бразильцем соглашение на 1,5 года.

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