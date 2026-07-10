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«Самара» работает над продлением сотрудничества с Артемом Чеваренковым

« Самара » занимается согласованием нового контракта с разыгрывающим Артемом Чеваренковым. 30-летний защитник (183 см) провел сезон-2025/26 в самарском клубе, набирая 6,3 очка, 3,9 передачи и 1,9 подбора за 24,1 минуты в среднем.

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