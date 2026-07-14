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Китай выдвинул условия России о поставках по газу — The Wall Street Journal

Китай выдвинул условия России о поставках по газу — The Wall Street Journal

Китай даст согласие на строительство газопровода «Сила Сибири — 2» при условии, что Россия будет продавать газ по ценам, действующим на внутреннем рынке страны, 14 июля сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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