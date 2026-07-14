Китай выдвинул условия России о поставках по газу — The Wall Street Journal

Китай даст согласие на строительство газопровода «Сила Сибири — 2» при условии, что Россия будет продавать газ по ценам, действующим на внутреннем рынке страны, 14 июля сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии