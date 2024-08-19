Сенатор Вэнс призвал не беспокоиться об опросах, где Харрис опережает Трампа

Сенатор от штата Огайо, кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс призвал не беспокоиться о последних результатах опросов, в которых Камала Харрис обходит по популярности Дональда Трампа.
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