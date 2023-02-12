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Акинфеев об ошибках на ЧМ-2014: «Понимал, что пойдет уничтожение. Трудно выдерживать давление, когда на улицу сложно выйти. Когда после ЧМ-2018 восхваляли, было уже все равно»

Акинфеев об ошибках на ЧМ-2014: «Понимал, что пойдет уничтожение. Трудно выдерживать давление, когда на улицу сложно выйти. Когда после ЧМ-2018 восхваляли, было уже все равно»

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих ошибках на ЧМ-2014. – Мне всегда хотелось понять, как вам удалось встать после ЧМ-2014 в Бразилии.

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