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Царьград

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Смена риторики и издевательства Байдена: Чем запомнился визит Зеленского в США

Смена риторики и издевательства Байдена: Чем запомнился визит Зеленского в США

Американская администрация уже в открытую говорит о завершении средств на помощь Незалежной.Прибывший в Штаты лидер Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден провели весьма содержательную пресс-конференцию.

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