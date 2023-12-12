Смена риторики и издевательства Байдена: Чем запомнился визит Зеленского в США

Американская администрация уже в открытую говорит о завершении средств на помощь Незалежной.Прибывший в Штаты лидер Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден провели весьма содержательную пресс-конференцию.
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