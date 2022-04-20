Улётные проекты и недетский успех: 6 лет исполняется региональному отделению РДШ в ЕАО

Улётные проекты и недетский успех: 6 лет исполняется региональному отделению РДШ в ЕАО

Отделение Российского движения школьников в ЕАО отмечает день рождения. За прошедшие 6 лет оно достигло немалых успехов и приросло тысячами новых участников.

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