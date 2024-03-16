Проверку начали после пожара на судне у причала в Приморье

Дальневосточная транспортная прокуратура Транспортная прокуратура начала проверку после пожара на научно-исследовательском судне в порту Находки, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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