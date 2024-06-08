В Николаеве на Украине прогремел взрыв

В Николаеве на Украине раздался взрыв, информирует украинский телеканал «Общественное».Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.
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