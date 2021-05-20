Слуцкий в "Вечернем Урганте": "Казань — это Москва, только без пробок"

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. За 12 минут эфирного времени, рулевой казанцев станцевал, рассказал о праздновании своего дня рождения и выходе команды в еврокубки по итогам сезона.