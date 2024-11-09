Как выглядит 69-летний Брюс Уиллис, которому диагностировали страшный недуг

Брюса Уиллиса, любимца миллионов и неизменного символа крепкого характера, вновь заметили на улицах Лос-Анджелеса, несмотря на продолжающуюся борьбу с афазией и недавно диагностированной лобно-височной деменцией.
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