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Царьград

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"Как же достал этот русский!": Снайпер Мага стал серьёзной проблемой для боевиков ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Как же достал этот русский!": Снайпер Мага стал серьёзной проблемой для боевиков ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Киевский режим объявил награду за голову русского снайпера с позывным Мага, который ликвидировал большое число украинских солдат и офицеров.

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Комментарии
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Амара Карпова
Храни Его Бог🙏🙏🙏❤️
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