Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Не знаю точно, есть ли объективные социологические данные о том, насколько серьезно и тревожно воспринимают россияне проблему миграции, и какое место она занимает в списке их тревог и «боязней»? Но стоит лишь бегло пройтись по соцсетям в интернете и становится очевидно, что эта проблема в силу её не то что «назрелости», а перезрелости грозит выйти на первые места в общественном рейтинге угроз, причем не потенциальных, а вполне уже реальных.