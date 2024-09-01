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Театр абсурда

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  • Сергей Киселев
    Это  есть ФАКТ!Тайные роды в США...
  • Вера смелых
    Если вы не видите, чем автор поста отличается от аоенкурвятника, то кто вам доктор? И дело не в плохом зрения и слухи...План А... план Б....
  • Вера смелых
    💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍План А... план Б....

Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Не знаю точно, есть ли объективные социологические данные о том, насколько серьезно и тревожно воспринимают россияне проблему миграции, и какое место она занимает в списке их тревог и «боязней»? Но стоит лишь бегло пройтись по соцсетям в интернете и становится очевидно, что эта проблема в силу её не то что «назрелости», а перезрелости грозит выйти на первые места в общественном рейтинге угроз, причем не потенциальных, а вполне уже реальных.

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