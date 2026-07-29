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Аргументы недели

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Летнее благоустройство Иркутска. Что уже сделано

Летнее благоустройство Иркутска. Что уже сделано

Второй месяц лета на исходе, а это значит, что во всех без исключения уголках Иркутска вовсю кипит работа по благоустройству.

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